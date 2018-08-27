Yol Durumu
  1. Başkan Erdoğan'dan kritik ziyaret! Tarih belli oldu

Son dakika: Başkan Erdoğan, Başbakanı May ile görüştü

, Başbakanı Theresa May ile telefonda görüştü. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile İngiliz mevkidaşlarının en kısa sürede bir araya gelmelerinin kararlaştırıldı.

Başkan Erdoğandan kritik görüşme

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bugün gerçekleşen görüşmede, ikili ilişkiler, güncel ve bölgesel konular hakkında görüş teatisinde bulunuldu. Erdoğan ve İngiltere Başbakanı May, ikili ekonomik ve ticari ilişkileri, karşılıklı yatırımları daha da geliştirmenin önemine dikkati çektiler.

BAKAN ALBAYRAK İNGİLİZ MEVKİDAŞIYLA GÖRÜŞECEK

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile İngiliz mevkidaşlarının en kısa sürede bir araya gelmelerinin kararlaştırıldığı görüşmede, başta olmak üzere 'deki son gelişmelere de değinildiği kaydedildi.

Etiketler: , , , , ,
  • 27 Ağustos 2018, Pazartesi 13:33
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar