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'Rekor'san

Rekorsan
Roketsan tarafından Birleşik Arap Emirlikleri için geliştirilen Jobaria Çok Kundaklı Lançer, "Namlu sayısı bakımından nın en büyük roket topçusu" olarak Guinness Rekorlar Kitabı'nda yerini aldı.



Dünyanın en güçlü 122 milimetre topçu roket i kabul edilen sistem, tek seferde 240 adet roketi 2 dakikada hedefe gönderiyor. Sistem, 4 kilometrekare büyüklüğündeki bir alanı tahrip edebiliyor...
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  • 27 Ağustos 2018, Pazartesi
  • Gazete
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