'Rekor'san

Roketsan tarafından Birleşik Arap Emirlikleri için geliştirilen Jobaria Çok Kundaklı Lançer, "Namlu sayısı bakımından dünyanın en büyük roket topçusu" olarak Guinness Rekorlar Kitabı'nda yerini aldı.
Dünyanın en güçlü 122 milimetre topçu roket sistemi kabul edilen sistem, tek seferde 240 adet roketi 2 dakikada hedefe gönderiyor. Sistem, 4 kilometrekare büyüklüğündeki bir alanı tahrip edebiliyor...
Dünyanın en güçlü 122 milimetre topçu roket sistemi kabul edilen sistem, tek seferde 240 adet roketi 2 dakikada hedefe gönderiyor. Sistem, 4 kilometrekare büyüklüğündeki bir alanı tahrip edebiliyor...
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