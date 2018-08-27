'Papa'rayı yedi

ABD'nin Pennsylvania eyaletinde 70 yıl boyunca 300'den fazla rahibin, binden fazla çocuğa cinsel istismarda bulunduğu tespit edildi. Yine İrlanda'daki kiliselerde de benzer olayların yaşandığı belirlendi. Gözler Vatikan'a çevrildi. Tüm bunlar sürerken, Vatikan lideri Papa Francis, İrlanda'ya gitti.
Papa, "Kilise mensuplarının eğitmekle sorumlu oldukları gençleri istismar etmelerini görmezden gelemem. Bu Katolik toplumu için acı ve utanç kaynağıdır" dedi. Vatikan'ın eski Washington Büyükelçisi Başpiskopos Carlo Maria Vigano ise Papa'ya tepki gösterdi. 2013 yılında Papa Francis'e çocuk tacizi suçlamaları sebebiyle geçtiğimiz ay istifa eden Kardinal Theodore McCarrick hakkındaki iddiaları ilettiğini söyledi. Ancak Papa'nın buna sessiz maldığını belirtti. Vigano "Papa Francis'in hem McCarrik hem de diğer taciz olaylarından haberi vardı. İstifa etmeli" dedi
Papa, "Kilise mensuplarının eğitmekle sorumlu oldukları gençleri istismar etmelerini görmezden gelemem. Bu Katolik toplumu için acı ve utanç kaynağıdır" dedi. Vatikan'ın eski Washington Büyükelçisi Başpiskopos Carlo Maria Vigano ise Papa'ya tepki gösterdi. 2013 yılında Papa Francis'e çocuk tacizi suçlamaları sebebiyle geçtiğimiz ay istifa eden Kardinal Theodore McCarrick hakkındaki iddiaları ilettiğini söyledi. Ancak Papa'nın buna sessiz maldığını belirtti. Vigano "Papa Francis'in hem McCarrik hem de diğer taciz olaylarından haberi vardı. İstifa etmeli" dedi
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