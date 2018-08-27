Ne 'Dio'sun!

ABD Başkanı Donald Trump'la ilgili her gün yeni bir skandal yaşanıyor. Eski avukatı Michael Cohen, Trump'ın seçim kampanyası gelirinden hayat kadınlarına "sus payı" verdiğini anlattı. Bu tartışmaların sıcaklığı dinmeden bu kez Trump'ın eski hizmetçisinden bir çocuğu olduğu ortaya çıktı.
DERGİ YAYINLAMAMIŞTI
İddianın arkasındaki isim ise Trump World Tower'ın eski kapıcısı olan Dio Sajudin adlı adamdı. Sajudin'in, Trump'ın 1980'lerde hizmetçisiyle yaşadığı ilişkiden bir çocuğu olduğu iddiasını ortaya atmıştı. Bildiklerini önce The National Enquirer dergisine satmıştı. Ancak dergi bunu yayınlamamıştı.
Dio Sajudin'in avukatı Marc Held, müvekkilinin daha önce dergi ile yaptığı anlaşmadan dolayı kimseye konuşamadığını, ancak artık anlaşmadan muaf olduğu için konuşmakta özgür olduğunu açıkladı. Dio Sajudin söz konusu çocuk ve annesiyle ilgili olarak önemli bilgiler vereceğini anlattı. Ancak bunu milyonlarca dolar karşılığında yapacağını vurguladı.
Trump zor günler geçirirken ailesinden kimse yanında yer almadı. Onlar arasında Trump'ın aynı zamanda Beyaz Saray'daki danışmalarından biri olan Ivanka Trump da vardı. İddiaya göre Ivanka, babasının yakında görevden alınacağını düşünerek onu yalnız bıraktı.
DERGİ YAYINLAMAMIŞTI
İddianın arkasındaki isim ise Trump World Tower'ın eski kapıcısı olan Dio Sajudin adlı adamdı. Sajudin'in, Trump'ın 1980'lerde hizmetçisiyle yaşadığı ilişkiden bir çocuğu olduğu iddiasını ortaya atmıştı. Bildiklerini önce The National Enquirer dergisine satmıştı. Ancak dergi bunu yayınlamamıştı.
Dio Sajudin'in avukatı Marc Held, müvekkilinin daha önce dergi ile yaptığı anlaşmadan dolayı kimseye konuşamadığını, ancak artık anlaşmadan muaf olduğu için konuşmakta özgür olduğunu açıkladı. Dio Sajudin söz konusu çocuk ve annesiyle ilgili olarak önemli bilgiler vereceğini anlattı. Ancak bunu milyonlarca dolar karşılığında yapacağını vurguladı.
Trump zor günler geçirirken ailesinden kimse yanında yer almadı. Onlar arasında Trump'ın aynı zamanda Beyaz Saray'daki danışmalarından biri olan Ivanka Trump da vardı. İddiaya göre Ivanka, babasının yakında görevden alınacağını düşünerek onu yalnız bıraktı.
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