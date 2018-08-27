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Dünya onun peşinde

Dünya onun peşinde
Almanya 'da uğradığı ırkçı hakaretler sonrası milli takımı bırakın , Almanlar'a "Çok kötü oynuyordu" sözlerini yalanlattı. forması giyen Mesut'un Fransız kulübü ve 'in listesinde olduğu iddia edildi. İngiliz gazetesi Express, Coral isimli bahis sitesinin PSG transferine 1'e 3, Madrid için ise 1'e 5 verdiğini belirtti. Gazete ayrıca başkanından futbolcusuna Mesut'a hakaret eden 'in de Milan, Inter ve ile beraber Mesut ile ilgilendiğini ileri sürdü.




İngiliz basını modellik ve oyunculuk yapan Mesut'un nişanlısı Amine Gülşe'nin işleri nedeniyle Paris ve Milano takımlarından birini tercih ettiğini belirtti.

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  • 27 Ağustos 2018, Pazartesi
  • Gazete
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