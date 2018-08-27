Yol Durumu
  1. CHP hizmet dışı
  2. 'Papa'rayı yedi

bir benttir

Başkan Erdoğan ’nin 947. yıldönümü törenlerine katıldı. Şu tarihi açıklamayı yaptı: “, bir benttir. Bu bent yıkılırsa ne kalır ne , ne kalır, ne ne kalır...”

Anadolu bir benttir
Malazgirt Ovası'nda dün tarihi anlar yaşandı. Başkan Tayyip Erdoğan, 'nin 947. yıldönümü anma törenlerine katıldı. İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları: "Malazgirt demek öncesine baktığımızda Mekke, demektir. Sonrasına baktığımızda , , , Rumeli, demektir.

'GÜÇLÜ OLMALIYIZ'
Bin yıllık gözbebeğimiz 'yu ne kadar tutarsak, gerisindeki o dev medeniyeti de o derece güçlü tutmuş oluruz. , Anadolu bir benttir. Bu bent yıkılırsa ne kalır, ne , ne kalır, ne Balkanlar ne kalır. Güçlü olmazsak bize şu cihanda bir tek nefes alma imkanı, bir yudum su içme, bir lokma yemek yeme fırsatı vermezler. En küçük bir zafiyet gösterdiğinizde üzerinize nasıl leş kargaları, akbabalar gibi çullandıklarını görürsünüz."




HASAN AY

Etiketler: , , , , , , , , , , , , ,
  • 27 Ağustos 2018, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar