Malazgirt Ovası'nda dün tarihi anlar yaşandı. Başkan Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 947. yıldönümü anma törenlerine katıldı. İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları: "Malazgirt demek öncesine baktığımızda Mekke, Kudüs demektir. Sonrasına baktığımızda Bursa, Edirne, İstanbul, Rumeli, Balkanlar demektir.
'GÜÇLÜ OLMALIYIZ'
Bin yıllık gözbebeğimiz Anadolu'yu ne kadar güçlü tutarsak, gerisindeki o dev medeniyeti de o derece güçlü tutmuş oluruz. Unutmayın, Anadolu bir benttir. Bu bent yıkılırsa ne Ortadoğu kalır, ne Afrika, ne Orta Asya kalır, ne Balkanlar ne Kafkasya kalır. Güçlü olmazsak bize şu cihanda bir tek nefes alma imkanı, bir yudum su içme, bir lokma yemek yeme fırsatı vermezler. En küçük bir zafiyet gösterdiğinizde üzerinize nasıl leş kargaları, akbabalar gibi çullandıklarını görürsünüz."
HASAN AY
'GÜÇLÜ OLMALIYIZ'
Bin yıllık gözbebeğimiz Anadolu'yu ne kadar güçlü tutarsak, gerisindeki o dev medeniyeti de o derece güçlü tutmuş oluruz. Unutmayın, Anadolu bir benttir. Bu bent yıkılırsa ne Ortadoğu kalır, ne Afrika, ne Orta Asya kalır, ne Balkanlar ne Kafkasya kalır. Güçlü olmazsak bize şu cihanda bir tek nefes alma imkanı, bir yudum su içme, bir lokma yemek yeme fırsatı vermezler. En küçük bir zafiyet gösterdiğinizde üzerinize nasıl leş kargaları, akbabalar gibi çullandıklarını görürsünüz."
HASAN AY
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