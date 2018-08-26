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Son dakika İstanbul yol durumu! Bugün bu yollar trafiğe kapalı...

Son dakika... Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumunda Galatasaray A.Ş.-Ayiz Alanyaspor takımları arasında oynanacak olan Lefter Küçükandonyadis Sezonu futbol müsabakası nedeniyle bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbulda yarın bu yollara dikkat

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumunda Galatasaray A.Ş.-Ayiz Alanyaspor takımları arasında saat 21.45'te oynanacak olan Lefter Küçükandonyadis Sezonu futbol müsabakası nedeniyle bugün saat 18.45'ten itibaren bazı yollar trafiğe kapatılacak.
Trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar şöyle:

Güney da bulunan İspark Otopark alanı dolana kadar TEM Kuzey Yan Yoldan Güney Yan Yola Dönüş Varyantı araç trafiğine açık olacak. dolduktan sonra ise dönüş varyantı araç trafiğine kapatılacak ve alternatif olarak araç sürücüleri TEM Kuzey Yan Yol Okmeydanı dönüşleri - TEM Güney Yan Yol bağlantı yolunu kullanacak.

Maç başladığında da TEM Kuzey Yan Yol araç trafiğine kapatılacak. TEM Kuzeye direkt ve TEM Kuzeyden Güneye bağlayan varyanta akım verilecek. TEM Kuzey Yan Yol araç trafiğine kesildiği zaman ise TEM Kuzeyden Güneye bağlantı varyantı araç trafiğine açılacak.

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  • 26 Ağustos 2018, Pazar 19:31
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