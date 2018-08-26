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tarafından üretilen Lançer Guinness Rekorlar Kitabı'nda!

Yerli ve milli silah hamleleri konusunda önemli atılımlar yapan Türkiye bir büyük gururu daha yaşadı. tarafından üretilen Jobaria Çok , "namlu sayısı bakımından dünyanın en büyük roket topçusu" olarak Guinness Rekorlar Kitabı'nda yerini aldı.

Yerli savunmaya büyük gurur! O silah Guinnesse girdi

Türk savunma sanayisi, yurt dışında da talep gören özgün ürünleriyle bir rekora imza attı.

"Roket ve füze sistemlerinde lider kuruluş olma" vizyonuyla hareket eden, son 2 yıldır adını dünyanın en prestijli savunma sanayisi listesi olarak kabul edilen "Defense News Top 100"e yazdıran ROKETSAN, başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere küresel tehditlere karşı mücadele veren tüm müşterilerine etkin çözümler sunuyor.

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  • 26 Ağustos 2018, Pazar 14:37
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