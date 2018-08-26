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'den Malazgirt mesajı

Malazgirt Zaferi'nin 947. yıl dönümü etkinliklerinde konuşan lideri "Malazgirt zaferi tarihin rotasını temelden değiştirdi." dedi.

Devlet Bahçeliden Malazgirt mesajı

Genel Başkanı , Malazgirt Zaferi'nin 947. yıl dönümü kutlama programında açıklamalarda bulundu.

İşte Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:
Malazgirt zaferi tarihin rotasını temelden değiştirdi. Türk milletini yurt tutma arayışı mükafatla neticelendi. Malazgirt zaferi İstanbul'un fethinin mutlak bir habercisi Türkiye cumhuriyetinin muhkem bir harcıdır. Malazgirt'te sadece vatan kazanmadık bunu fazlası Anadolu'da parlak bir istikbal kazandık.


Malazgirt Zaferi, askeri bir başarının çok ötesinde, imanın, öngörünün, aklın, sabrın, stratejik yönetim kudretinin, yüksek ülkülere bağlanışın, dahası vicdanın, insaniyetin, kaynaşma ve kucaklaşma hasletinin imrenilecek bir mahsulüdür.

Bizans varsa, Malazgirt ruhu da vardır, hamdolsun ayaktadır. Vatanı ne pahasına olursa olsun koruyacağız. Terör örgütlerini kullanan namertlerin taktiği Bizans taktiğidir, siyasi ve ekonomik operasyonları vahşice kurgulayanların ilham kaynağı Bizans tahrikidir, döviz ve kur oyunları Bizans yöntemidir.

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  • 26 Ağustos 2018, Pazar 15:44
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