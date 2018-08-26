Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrasında büyük darbe yiyen CHP'de, olağanüstü kurultay tartışmaları yaşanmıştı. Genel Merkez'in karşı çıktığı kurultay delege tartışmalarına neden olmuştu. Kulislerde konuşulanlara göre parti içinde şimdi de hizip savaşları yaşanıyor. Yaklaşan yerel seçimlerde kendilerine pozisyon kazandırmak isteyen 5 hizip, yoğun bir faaliyet içine girdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu daha önce basına yaptığı açıklamada "Parti içi hizip çatışmalarına, partinin genel politikalarına aykırı ifadelere artık kesinlikle izin yok" demişti. Kılıçdaroğlu'nun bu kesin tavrına rağmen, onu destekleyenlerin dışında parti içi muhalefet eden 4 grup oluştu.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrasında Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen Genel Merkez grubu, Muharrem İnce'yi destekleyen 'Değişim ve Umut Grubu' ile Selin Sayek Böke, İlhan Cihaner'in başını çektiği 'Gelecek İçin Biz' grubu kendini göstermişti. Olağanüstü kurultay tartışmalarının yoğunluğu düşerken iki grup daha ortaya çıktı. Kendilerine 'sol kanat' diyen grup ile '3.yol' grubu. Ercan Karakaş gibi isimlerin oluşturduğu Sol Kanat, partinin kuruluş yıl dönümü için bir bildiri hazırladıklarını kamuoyuna duyurdu. 3.Yol Grubu'nun ise eski Genel Sekreter Önder Sav'a yakın isimlerden oluştuğu öğrenildi.