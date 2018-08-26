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Başkan Erdoğan'dan mesajı

Başkan twitter hesabı üzerinden ile ilgili bir mesaj yayımladı.

Başkan Erdoğandan Malazgirt Zaferi mesajı

Başkan Erdoğan, 1071 'nin 947. yıl dönümü dolayısıyla Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Paylaşımında, Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümünde büyük komutan Sultan Alparslan'ı ve aziz şehitleri rahmet ve minnetle yad eden Erdoğan, "Malazgirt Zaferi'nin kazanılmasını mümkün kılan bu ruh ayakta oldukça ülkemizi 2023 hedeflerine, 2053 ve 2071 vizyonuna ulaşmaktan hiç kimse alıkoyamayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

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  • 26 Ağustos 2018, Pazar 10:27
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