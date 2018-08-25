Yol Durumu
  1. Ağrı'da 2 PKK'lı terörist öldürüldü

'da yaralanan asker şehit oldu

Doğubayazıt'ta 21 Ağustos'ta bölücü terör örgütüne yönelik operasyonda ağır yaralanan bir asker, tedavi gördüğü hastanede kurtarılamadı

Ağrıda yaralanan asker şehit oldu

'da bölücü terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonda 21 Ağustos'ta ağır yaralanan bir askerin tedavi gördüğü hastanede şehit olduğu bildirildi.

nden () yapılan bilgilendirmede, Doğubayazıt bölgesinde 21 Ağustos'ta bölücü terör örgütüne yönelik yürütülen operasyonda bir askerin ağır yaralandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, "Kahraman silah arkadaşımız tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, şehidimizin kederli ailesine Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

Şehit askerin Ankara'nın Haymana nüfusuna kayıtlı piyade Teğmen Celal Dağlı (25) olduğu belirtildi.

Tedavi gördüğü Erzurum'daki Atatürk Üniversitesi Yakutiye Araştırma Hastanesinde bu akşam saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan teğmen Dağlı'nın naaşı, otopsi işlemleri için Erzurum Kurumuna götürüldü.

Bekar olan Dağlı'nın cenazesi, yarın düzenlenecek törenin ardından memleketi Ankara'ya gönderilecek.

Etiketler: , , ,
  • 25 Ağustos 2018, Cumartesi 22:33
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar