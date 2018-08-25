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'da 2 'lı terörist öldürüldü

Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, 2 'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Ağrıda 2 PKKlı terörist öldürüldü
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, " Komutunlağı'nca yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde 24 Ağustos 2018 tarihinde Dağı Güngören köyü yakınlarında erzak ve malzeme temin etmeye çalışan 2 bölücü terör örgütü mensubu tespit edilmiştir. Tespit edilen teröristler 25 Ağustos 2018 tarihinde gerçekleştirilen hava destekli operasyon neticesinde etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.
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  • 25 Ağustos 2018, Cumartesi 18:42
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