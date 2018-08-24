'Üs'tanbul

İstanbul 3. Havalimanı, açılış için geri sayıma başladı. Sadece Almanya'dan Türkiye'ye uçanlar, 2.5 milyona çıktı. Yolcuların çoğu Afrika, Orta Doğu ve Asya'ya transit geçiş yaptı.
Ünlü havacılık sitesi Aero da Almanlar'ı üzen gerçeği yazdı: Transit yolcuların yüzde 65'i İstanbul'a kayacak. Londra, Paris, Amsterdam, Frankfurt ve Dubai Havalimanı bitecek!
ÖZELLİKLERİ
225 BİN kişiye iş imkanı sunacak.
300'DEN fazla noktaya uçuş hizmeti verecek.
150 MİLYON yolcu taşıma kapasitesine sahip olacak.
114 UÇAK, aynı anda terminale yanaşabilecek.
500 UÇAK, 70 bin araç park edebilecek.
7 GİRİŞ kapısı, 6 bağımsız pisti bulunacak.
200 FUTBOL sahası büyüklüğünde terminali olacak.
MALİYETİ ise 10 milyar 247 milyon euro
Ünlü havacılık sitesi Aero da Almanlar'ı üzen gerçeği yazdı: Transit yolcuların yüzde 65'i İstanbul'a kayacak. Londra, Paris, Amsterdam, Frankfurt ve Dubai Havalimanı bitecek!
ÖZELLİKLERİ
225 BİN kişiye iş imkanı sunacak.
300'DEN fazla noktaya uçuş hizmeti verecek.
150 MİLYON yolcu taşıma kapasitesine sahip olacak.
114 UÇAK, aynı anda terminale yanaşabilecek.
500 UÇAK, 70 bin araç park edebilecek.
7 GİRİŞ kapısı, 6 bağımsız pisti bulunacak.
200 FUTBOL sahası büyüklüğünde terminali olacak.
MALİYETİ ise 10 milyar 247 milyon euro
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