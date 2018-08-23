Uras’a veda

Ekonomi dünyasının duayen ismi Prof. Dr. Güngör Uras, 19 Ağustos'ta tedavi gördüğü hastanede hayata gözterini kapadı. 85 yaşında ölen ekonomist, yazar ve akademisyen Uras için dün Bebek Camii'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye iş, medya, siyaset dünyasından çok sayıda kişi katıldı. Törene katılan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Uras'ın yazdığı yazılarla Türkiye'de milli ekonomiyi kalkındırmaya çalışan önemli bir gazeteci olduğunu vurguladı. Kurtulmuş, "Yeri zor doldurulacak birisidir. Mekanı cennet olsun" açıklamasını yaptı. Uras'ın cenazesi Aşiyan Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.
85 yaşında vefat eden Güngör Uras'ın torunu, dedesine böyle veda etti.
85 yaşında vefat eden Güngör Uras'ın torunu, dedesine böyle veda etti.
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