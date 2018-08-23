İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın koordine ettiği Kurt Kapanı-22 denetimlerine, İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki, tüm şube ve ilçelerden polisler katılıyor.
Son dakika... İstanbul'da Kurt Kapanı 22 denetimleri yapılıyor
İstanbul genelinde; havalimanları, vapur iskeleleri ve otoyolların da aralarında bulunduğu çok sayıda noktada denetimler yapılıyor. Denetimlere polis helikopteri ile deniz polisi de destek veriyor.
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