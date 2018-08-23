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Son dakika... İstanbul'da Kurt Kapanı 22 denetimleri yapılıyor

İstanbul genelinde; havalimanları, vapur iskeleleri ve otoyolların da aralarında bulunduğu çok sayıda noktada denetimler yapılıyor. Denetimlere polis helikopteri ile deniz polisi de destek veriyor.

İstanbulda tüm giriş çıkışlar tutuldu!

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın koordine ettiği Kurt Kapanı-22 denetimlerine, İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki, tüm şube ve ilçelerden polisler katılıyor.

  • 23 Ağustos 2018, Perşembe 18:55
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