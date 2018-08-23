İstanbul Beşiktaş'ın eski Belediye Başkanı Murat Hazinedar, "usulsüz ihale" ve "FETÖ üyesi olmak"la suçlandı. Görevden alındı. Eski defterler açılınca usulsüzlükler bir bir ortaya çıktı. Suçlamalar Hazinedar'ın eşi Özlem Hazinedar'a da uzandı. Beşiktaş Belediyesi, tarihi Kethüda Hamamı'nı kiralandı.
29 BİN TL'Yİ ANINDA GÖNDERDİ
Hamamın 1 yıllık kirası olan 400 bin lira, Beltaş Vakfı'nın kasasından karşılandı. Özlem Hazinedar ise hamamı kendi zevki için kullandı. Burada lüks doğum günü partileri yaptı. Bu şekilde kamuyu 29 bin lira zarara uğrattı. TAKVİM, skandalı gündeme taşıdı. Haberin yayınlanmasının ardından Hazinedar çifti paniğe kapıldı. Hazinedar "Kimseye borcum yok" açıklamasını yaptı. Ancak, 29 bin TL'lik yemek ücretini şirketin hesabına gönderdiği ortaya çıktı.
ERHAN ÖZTÜRK
29 BİN TL'Yİ ANINDA GÖNDERDİ
Hamamın 1 yıllık kirası olan 400 bin lira, Beltaş Vakfı'nın kasasından karşılandı. Özlem Hazinedar ise hamamı kendi zevki için kullandı. Burada lüks doğum günü partileri yaptı. Bu şekilde kamuyu 29 bin lira zarara uğrattı. TAKVİM, skandalı gündeme taşıdı. Haberin yayınlanmasının ardından Hazinedar çifti paniğe kapıldı. Hazinedar "Kimseye borcum yok" açıklamasını yaptı. Ancak, 29 bin TL'lik yemek ücretini şirketin hesabına gönderdiği ortaya çıktı.
ERHAN ÖZTÜRK
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