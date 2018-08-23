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Pestemal!

Görevden alınan eski Belediye Başkanı ’ın eşi tarihi hamamda parti verdi.Faturayı belediyeye gönderdi.TAKVİM, skandalı deşifre etti. Hazinedar, hamam sefasının bedelini ödedi

Pestemal!
İstanbul 'ın eski Belediye Başkanı , "usulsüz ihale" ve " üyesi olmak"la suçlandı. Görevden alındı. Eski defterler açılınca usulsüzlükler bir bir ortaya çıktı. Suçlamalar Hazinedar'ın eşi 'a da uzandı. Beşiktaş Belediyesi, tarihi Kethüda Hamamı'nı kiralandı.



29 BİN TL'Yİ ANINDA GÖNDERDİ
Hamamın 1 yıllık kirası olan 400 bin lira, Beltaş Vakfı'nın kasasından karşılandı. Özlem Hazinedar ise hamamı kendi zevki için kullandı. Burada lüks doğum günü partileri yaptı. Bu şekilde kamuyu 29 bin lira zarara uğrattı. TAKVİM, skandalı gündeme taşıdı. Haberin yayınlanmasının ardından Hazinedar çifti paniğe kapıldı. Hazinedar "Kimseye borcum yok" açıklamasını yaptı. Ancak, 29 bin 'lik yemek ücretini şirketin hesabına gönderdiği ortaya çıktı.



ERHAN ÖZTÜRK

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  • 23 Ağustos 2018, Perşembe
  • Gazete
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