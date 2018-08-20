ABD Büyükelçiliği: Bu sabah büyükelçiliğimize yönelik yapılan saldırı gerçekleştirdikleri iddiasıyla 2 kişinin hızlı ve profesyonel bir şekilde yakalanmasını sağlayan Türk emniyet güçleri ve Türk hükümetine teşekkür ederiz. Bize sağladıkları destek ve korumayı memnuniyetle karşılıyoruz.
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Son dakika: ABD Büyükelçiliği'nden Türkiye'ye teşekkür
ABD Büyükelçiliği: Bu sabah büyükelçiliğimize yönelik yapılan saldırı gerçekleştirdikleri iddiasıyla 2 kişinin hızlı ve profesyonel bir şekilde yakalanmasını sağlayan Türk emniyet güçleri ve Türk hükümetine teşekkür ederiz. Bize sağladıkları destek ve korumayı memnuniyetle karşılıyoruz.
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