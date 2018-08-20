Sınırsız destek

Üst akıl bu kez ekonomik darbe girişimi başlattı. Başkan Tayyip Erdoğan, üst aklın bu saldırılarına sert çıktı. ABD Türkiye'yi hedef alırken, Avrupa Birliği Türkiye'nin yanında yer aldı. Almanya Başbakanı Angela Merkel'den sonra Alman siyasetçiler de Türkiye'nin yanında yer aldı. Almanya'da hükümet ortağı Sosyal Demokrat Parti'nin genel başkanı Andrea Nahles'ten Türkiye açıklaması geldi.
KAYGI VEREN DURUM YOK
Türkiye'nin boş verilecek bir NATO üyesi olmadığını belirten Andrea Nahles, "Türkiye'nin ekonomik olarak istikrarlı olması ve kur türbülanslarının durdurulması, herkesin çıkarına" ifadelerini kullandı. Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert de Türkiye'ye destek veren açıklamalarda bulunmuştu. Seibert açıklamasında "Türk ekonomisinin istikrarlı olması bizim de çıkarımıza, gelişmeleri izliyoruz. TL'nin değer kaybını yakından izliyoruz, şu anda kaygı veren bir durum yok" ifadesini kullandı. Seibert, basın toplantısında, Türkiye'deki durumun Alman şirketlerine nasıl bir ekonomik etki yapacağı konusunda yorum yapmak istemediğini söyledİ.
TORUN ZİYARETİ
Başkan Erdoğan, partisinin 6. Olağan Kongresi için Ankara'daydı. Daha sonra AK Parti MKYK listesinin de açıklanmasının ardından İstanbul'a geldi. Atatürk Havalimanı'na inen Başkan Erdoğan'ın ilk olarak iki gün önce dünyaya gelen torunu Fatıma Serra'yı ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 7. torunu olarak dünyaya gelen Fatıma Serra, Necmeddin Bilal ve Reyhan Erdoğan çiftinin 3. çocuğu oldu.
KAYGI VEREN DURUM YOK
Türkiye'nin boş verilecek bir NATO üyesi olmadığını belirten Andrea Nahles, "Türkiye'nin ekonomik olarak istikrarlı olması ve kur türbülanslarının durdurulması, herkesin çıkarına" ifadelerini kullandı. Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert de Türkiye'ye destek veren açıklamalarda bulunmuştu. Seibert açıklamasında "Türk ekonomisinin istikrarlı olması bizim de çıkarımıza, gelişmeleri izliyoruz. TL'nin değer kaybını yakından izliyoruz, şu anda kaygı veren bir durum yok" ifadesini kullandı. Seibert, basın toplantısında, Türkiye'deki durumun Alman şirketlerine nasıl bir ekonomik etki yapacağı konusunda yorum yapmak istemediğini söyledİ.
TORUN ZİYARETİ
Başkan Erdoğan, partisinin 6. Olağan Kongresi için Ankara'daydı. Daha sonra AK Parti MKYK listesinin de açıklanmasının ardından İstanbul'a geldi. Atatürk Havalimanı'na inen Başkan Erdoğan'ın ilk olarak iki gün önce dünyaya gelen torunu Fatıma Serra'yı ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 7. torunu olarak dünyaya gelen Fatıma Serra, Necmeddin Bilal ve Reyhan Erdoğan çiftinin 3. çocuğu oldu.
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