Avrasya Tüneli, çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

İstanbul Valiliği'nce Twitter'dan yapılan açıklamada, "Şüpheli paket ihbarı nedeniyle kontrol amaçlı olarak ve tedbiren Avrasya Tüneli'nde trafik akışı her iki yönden geçici bir şekilde durdurulmuştur." ifadesi kullanıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Yönetim Merkezi'nin Twitter hesabından yapılan duyuruda da, "Avrasya Tüneli geçici süreliğine çift yönlü olarak trafiğe kapatılmıştır. Alternatif güzergahları kullanınız." denildi.



TÜNEL TRAFİĞE AÇILDI

Şüpheli paket ihbarı nedeniyle çift yönlü kapatılan Avrasya Tüneli, incelemelerin ardından yeniden trafiğe açıldı.



İstanbul Valiliği'nce Twitter'den yapılan açıklamada, "Avrasya Tüneli'nde teknik ekiplerce yapılan incelemeler sonucunda ihbarın asılsız olduğu anlaşılmış ve trafik akışı yeniden başlatılmıştır." denildi.



Valilikçe daha önce yapılan açıklamada, şüpheli paket ihbarı nedeniyle kontrol amaçlı ve tedbiren tünelde trafik akışının çift yönlü durdurulduğu bildirilmişti.