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O dua önemli ajanlar için

Washington eski Askeri Ataşesi,Emekli Tümgeneral Beyazıt Karataş Papaz Brunson'ın için önemini TAKVİM'e anlattı...

O dua önemli ajanlar için
Başkan Yardımcısı Mike Pence, 'de ev hapsine alınan papaz Brunson'ın masum olduğunu söyledi. 'yi tehdit etti. "Derhal salıverin" dedi.

Pence ayrıca, Amerikalılar'ın Brunson için dua etmelerini istedi. Net olan bir şey var. ABD ve CIA, bu farklı protokolü sadece çok önemli ajanları için uygular.



EMEKLİ TÜMGENERAL BEYAZIT KARATAŞ




ZAFER ŞAHİN
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  • 20 Ağustos 2018, Pazartesi
  • Gazete
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