O dua önemli ajanlar için

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, İzmir'de ev hapsine alınan papaz Brunson'ın masum olduğunu söyledi. Türkiye'yi tehdit etti. "Derhal salıverin" dedi.
Pence ayrıca, Amerikalılar'ın Brunson için dua etmelerini istedi. Net olan bir şey var. ABD ve CIA, bu farklı protokolü sadece çok önemli ajanları için uygular.
EMEKLİ TÜMGENERAL BEYAZIT KARATAŞ
ZAFER ŞAHİN
Pence ayrıca, Amerikalılar'ın Brunson için dua etmelerini istedi. Net olan bir şey var. ABD ve CIA, bu farklı protokolü sadece çok önemli ajanları için uygular.
EMEKLİ TÜMGENERAL BEYAZIT KARATAŞ
ZAFER ŞAHİN
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