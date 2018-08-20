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  1. FETÖ, militanlarını böyle tehdit etmiş!

okulunun genel müdürü 'a kaçarken yakalandı

'de, 'a kaçma girişiminde bulunan aralarında Fetullahçı Terör Örgütü'ne () bağlı bir okulun genel müdürlüğünü yapan zanlının da bulunduğu 3 kişi yakalandı.

O FETÖcü Yunanistana kaçarken yakalandı

54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı "hudut kartalları" diye ifade edilen Hudut Birliği askerleri, Meriç ilçesi sınırlarındaki askeri yasak bölgede devriye görevi yaparken 'a geçmeye çalışan 2 kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelilerden Salih G'nin 'nün 'deki bir okulunun genel müdürlüğünü yaptığı, eşi Hacer G'nin de KHK ile öğretmenlikten ihraç edildiği belirlendi. Bu kişilerin ayrıca ByLock kullanıcısı olduğu tespit edildi.

O FETÖ'CÜ HUDUT BİRLİĞİ ASKERLERİ TARAFINDAN YAKALANDI

Hudut Birliği askerlerinin Bosnaköy yakınlarındaki askeri yasak bölgedeki devriye görevi sırasında da FETÖ ile bağlantılı bir şirkette çalıştığı belirlenen Haydar K. yakalandı.

Zanlıların, işlemleri sürüyor.

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  • 20 Ağustos 2018, Pazartesi 10:19
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