Amanos temizlendi

Terör örgütü PKK'nın Suriye'den Türkiye'ye geçiş için kullandığı Hatay'ın Amanoslar bölgesindeki yapılanmasına büyük darbe vuruldu. Son 8 ayda, sözde lider kadrosundaki 52 terörist etkisiz hale getirildi. Ele geçirilen belgelerdeki şu ifadeler hainlerin bitişini gözler önüne serdi: Kaçmak için fare gibi deliklere giriyoruz.
SIRRIBERK ARSLAN
SIRRIBERK ARSLAN
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.