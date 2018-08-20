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temizlendi

Amanos temizlendi
Terör örgütü 'nın 'den 'ye geçiş için kullandığı Hatay'ın lar bölgesindeki yapılanmasına büyük darbe vuruldu. Son 8 ayda, sözde lider kadrosundaki 52 terörist etkisiz hale getirildi. Ele geçirilen belgelerdeki şu ifadeler hainlerin bitişini gözler önüne serdi: Kaçmak için fare gibi deliklere giriyoruz.

SIRRIBERK ARSLAN
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  • 20 Ağustos 2018, Pazartesi
  • Gazete
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