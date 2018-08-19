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trafiğe kapatıldı, işte alternatif yollar

ve 'nın 96'ncı yılı provalarının yapılacağı ve bazı bağlantı yolları bu sabah 07.00 itibariyle trafiğe kapatıldı. Vatan Caddesi ve törenin yapılacağı bazı yollar 30 Ağustos'ta trafiğe kapalı olacak.

İstanbullular dikkat! Bu yollar kapalı olacak
ve 'nın 96'ncı yılı provaları için ve bazı bağlantı yolları 07.00 itibariyle trafiğe kapatıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin duyurduğu, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü imzalı açıklamada ise kapatılan yollar ve alternatif güzergâhlarla ilgili şu ifadelere yer verildi:

"19.08.2018 ve 30.08.2018 tarihlerinde ilimizde gerçekleştirilecek 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Zafer Haftasının 96. Yıl dönümü anma etkinlikleri kapsamında 07.00 ile 14.00 saatleri arasında trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergâhlar aşağıda belirtilmiştir.

TRAFİĞE KAPATILACAK GÜZERGÂHLAR:
Adnan Menderes Bulvarı Vatan Caddesi gidiş ve gelişler,
D-100 istikametinden Vatan Caddesi girişi
10. Yıl caddesinden Vatan Caddesi girişi
Edirnekapı'dan Vatan Caddesi girişi
Oğuzhan Caddesinden Vatan Caddesi girişi
Sofular Caddesinden Vatan Caddesi girişi
Halıcılar Caddesi'nden Vatan Caddesi girişi
caddesinden Vatan Caddesi girişi
Akşemşettin caddesinden Vatan Caddesi girişi
Ordu Caddesinden ve Atatürk Bulvarından Vatan Caddesi girişi
Keçeci Meydan Sokak'tan Vatan Caddesi girişi
Vatan Caddesine çıkan tüm Cadde ve Sokaklar

ALTERNATİF GÜZERGÂHLAR:
Millet Caddesi
Fevzipaşa Caddesi"
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  • 19 Ağustos 2018, Pazar 09:49
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