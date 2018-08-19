Yol Durumu
  1. İstanbullular dikkat! Bu yollar kapalı olacak

Konya'da motosiklet kazasında yaşamını yitiren gencin annesi uyandırmaya çalıştı

Bu acıya yürek dayanmaz! Vefat eden oğlunu böyle uyandırmaya çalıştı

Konya'da motosikletin aynı istikamete giden TIR'a yandan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında üç genç arkadaştan 2'si hayatını kaybederken biri ise yaralandı. Hayatını kaybeden 19 yaşındaki gencin annesi çocuğunun cansız bedeninin başından ayrılmayıp vücuduna sarıldı ve çocuğunu uyandırmaya çalıştı.

  • 19 Ağustos 2018, Pazar 10:48
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar