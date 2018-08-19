Konya'da motosiklet kazasında yaşamını yitiren gencin annesi uyandırmaya çalıştı

Konya'da motosikletin aynı istikamete giden TIR'a yandan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında üç genç arkadaştan 2'si hayatını kaybederken biri ise yaralandı. Hayatını kaybeden 19 yaşındaki gencin annesi çocuğunun cansız bedeninin başından ayrılmayıp vücuduna sarıldı ve çocuğunu uyandırmaya çalıştı.