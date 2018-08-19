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Son dakika: 'da 4,9 büyüklüğünde

Son dakika haberi... 'dan yapılan açıklamada, bugün saat 08.46'da merkez üssü olan 4.9 büyüklüğünde kaydedildi

Datçada korkutan deprem

'nde 4.9 büyüklüğünde meydana geldi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan () yapılan açıklamaya göre, bugün saat 08.46'da merkez üssü Ege Denizi olan 4.9 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin yerin 28.49 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi. Deprem, 'nın ilçesinden hafif şekilde hissedildi. Polis, jandarma ve Muğla İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'ne herhangi bir ihbarın gelmediği bildirildi.

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  • 19 Ağustos 2018, Pazar 11:01
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