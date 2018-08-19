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nda yer kavgası: 14 yaralı

'da nda, satıcılar arasında çıkan yer kavgasında 14 kişi yaralandı.

Hayvan pazarında dehşet!

Yenice Mahallesi'ne kurulan nda, sabah saatlerinde isimleri öğrenilemeyen hayvan satıcısı iki grup arasında yer nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma tekme, tokat, taş ve bıçakların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada 14 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Jandarma, olayların daha fazla büyümemesi için pazar yerinde güvenlik önlemi aldı.

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  • 19 Ağustos 2018, Pazar 11:06
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