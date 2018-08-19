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Erzurum'daki köy yangınında can pazarı yaşandı: 25 büyükbaş hayvan telef oldu

Erzurumda can pazarı

Erzurum'un Yakutiye İlçesine bağlı Kırmızıtaş Köyü'nde elektrik tellerinin sürtünmesinden çıkan kıvılcımların yol açtığı yangında can pazarı yaşandı. Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında köylüler, ahırlarda kalan hayvanları kurtarmanın mücadelesini verdi. Dumandan etkilenen 42 kişi ambulanslarda tedavi edildiği yangında 5 ev , 3 ahır kullanılmaz hale geldi, 25 hayvan telef oldu ve tonlarca ot yandı.

  • 19 Ağustos 2018, Pazar 11:28
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