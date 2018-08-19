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2018 Kurban Bayramı namazı saat kaçta? İşte il il ...

Kurban Bayramı heyecanı tüm yurdu sarmış durumda. İslam dininde Kurban Bayramının gereklilikleri içinde kurban kesmek yer alırken Müslümanlar için bir diğer önemli vazife bayram namazıdır. Peki 2018 Kurban Bayramı namazı saat kaçta? İşte il il ...

Bayram namazı saat kaçta?
Kurban Bayramı yaklaşırken bayram heyecanı da tüm yurdu sarmış durumda. 'nin birçok ilinde bayram tatili yapmak için vatandaşlar yollara döküldü. Bunun yanında bayramı oturduğu yerde geçirecek olanlar da var. Kurban bayramını diğer bayramlardan ayıran en büyük özellik kurban kesmektir. Bunun yanın da bayram namazı da Kurban Bayramının gereklilikleri arasında. Bayram namazını eda edecek milyonlarca Müslüman ni de araştırıyor. Peki 2018 Kurban Bayramı namazı saat kaçta? Kurban Bayramına dair detayları sizler için derledik...

KURBAN BAYRAMI NAMAZI SAAT KAÇTA?
Kurban bayramının bilincinde olan Müslümanlar namaz saatlerini de şimdiden araştırmaya başladı. Bir çok ilde dost meclislerinden '?' soruları soruluyor.



Bazı büyük illerde bayram namazı saatleri şu şekilde;

'da 06.39,
'da 07.00,
'da 06.46,
'da 07.01,
'de 07.11'de idrak edilecek.

İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?
Önce "Niyet ettim vacip olan bayram namazını kılmaya, uydum hazır olan imama" diye niyet edilerek namaza durulur.
Sonra imam ve cemaat sessiz bir şekilde "Subhaneke" duasını okunur.​

Sübhanekeden sonra imamla birlikte "Allahu Ekeber" diyerek üç defa tekbir getirilir. Tekbir getirirken eller kulaklara kaldırılıp (iftitah tekbirinde oldugu gibi), birinci ve ikincisinde iki yana bırakılır. Üçüncüsünde, göbek altına bağlanır.

Üçüncü Tekbirin ardından elleri bağlayınca İmam önce Fatiha, sonra Kur'an'dan en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir âyet okur ve imamla birlikte rükuya eğilinir.

Rüku ve Secdeler yapilarak ayaga (ikinci rekata) kalkilir ve eller baglanir.

İkinci rekatta, imam önce Fatiha ve Kur'an'dan en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir âyet okur. Sonra imamla birlikte "Allahu Ekeber" diyerek üç defa tekbir getirilir. Tekbir getirirken eller kulaklara kaldırılıp yana bırakılır. Üçüncüde de yanlara bırakılır. Dördüncü tekbirde elleri kulaklara kaldırmayıp, rükuya eğilinir.

Rüku ve Secdeler yapılarak oturulur.

Oturuşta imam ve cemaat, Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâdualarını okur.
Dualardan sonra imamla birlikte önce sağa, sonra sola selam verip namaz bitirilir...

Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre, illerdeki bayram namazı saatleri şöyle:

Adana: 06.39,
Adıyaman: 06.27,
Afyon: 06.57,
Ağrı: 06.06,
Aksaray: 06.43,
Amasya: 06.33,
Ankara: 06.4
Antalyalya: 06.58,
Ardahan: 06.05,
Artvin: 06.09,
Aydın: 07.08,
Balıkesir: 07.06,
Bartın: 06.45,
Batman: 06.15,
Bayburt: 06.16,
Bilecik: 06.57,
Bingöl: 06.17,
Bitlis: 06.11,
Bolu: 06.50,
Burdur: 06.59,
Bursa: 07.01,
Çanakkale: 07.12,
Çankırı: 06.42,
Çorum: 06.37,
Denizli: 07.03,
Diyarbakır: 06.19,
Düzce: 06.52,
Edirne: 07.09,
Elazığ: 06.22,
Erzincan: 06.20,
Erzurum: 06.12,
Eskişehir: 06.56,
Gaziantep: 06.31,
Giresun: 06.23,
Gümüşhane: 06.19,
Hakkari: 06.05,
Hatay: 06.37,
Iğdır: 06.01,
Isparta: 06.58,
İstanbul: 07.0,
İzmir: 07.11,
Kahramanmaraş: 06.32,
Karabük: 06.46,
Karaman: 06.48,
Kars: 06.04,
Kastamonu: 06.41,
Kayseri: 06.37,
Kırıkkale: 06.44,
Kırklareli: 07.07,
Kırşehir: 06.42,
Kilis: 06.32,
Kocaeli: 06.57,
Konya: 06.50,
Kütahya: 06.58,
Malatya: 06.26,
Manisa: 07.09,
Mardin: 06.17,
Mersin: 06.42,
Muğla: 07.07,
Muş: 06.13,
Nevşehir: 06.40,
Niğde: 06.41,
Ordu: 06.25,
Osmaniye: 06.36,
Rize: 06.14,
Sakarya: 06.55,
Samsun: 06.31,
Siirt: 06.12,
Sinop: 06.35,
Sivas: 06.30,
Şanlıurfa: 06.25,
Şırnak: 06.10,
Tekirdağ: 07.06,
Tokat: 06.31,
Trabzon: 06.18,
Tunceli: 06.20,
Uşak: 07.01,
Van: 06.05,
Yalova: 07.00,
Yozgat: 06.38,
Zonguldak: 06.49.

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  • 19 Ağustos 2018, Pazar 11:56
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