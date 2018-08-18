Vefalı evlat

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin kentinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda PKK/YPG'li teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Sözleşmeli Er Sergen Pamukçu arkasında bıraktıklarıyla tüm Türkiye'yi ağlatmıştı. Şehit Sergen Pamukçu şehit olmadan 4 gün önce ağabeyine mesaj göndererek "Ağabey, olur da şehadet nasip olursa diye bildiriyorum. Devletimiz sigorta karşılığında ailemize yüklü miktarda tazminat veriyor. Bu parayla annemi, babamı hacca gönder, babamın borcunu kapat, sen de evlen helali hoş olsun" demişti. Diyanet İşleri Başkanlığı da şehidin bu vasiyetini yerine getirerek annesi Seliz Pamukçu'yu Hac yolculuğuna çıkarttı.
Dün Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ise Mekke'de bulunan şehit yakını ve gazilerle bir araya geldi. Burada konuşan Erbaş "Allah şehitlerimize layık olmayı bizlere nasip eylesin. Onlar Allah, vatan ve millet için canlarını feda ettiler" dedi. Şehidin annesi Pamukçu da duygu dolu anlar yaşayarak "Şehitlerimiz hiç unutulmasın, her gün onlar için dua edelim" diye konuştu.
AHMET TOPAL
Dün Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ise Mekke'de bulunan şehit yakını ve gazilerle bir araya geldi. Burada konuşan Erbaş "Allah şehitlerimize layık olmayı bizlere nasip eylesin. Onlar Allah, vatan ve millet için canlarını feda ettiler" dedi. Şehidin annesi Pamukçu da duygu dolu anlar yaşayarak "Şehitlerimiz hiç unutulmasın, her gün onlar için dua edelim" diye konuştu.
AHMET TOPAL
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