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Vefalı evlat

, Afrin’in kahramanlarından biriydi. Kalleş bir tuzakta şehit düştü. Son nefesinden önce ağabeyine “Şehit olursan devletimiz yüklü bir tazminat veriyor. Bu parayla annemi c’a gönder” dedi. O vasiyet gerçekleşti

Vefalı evlat
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 'nin Afrin kentinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda /'li teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Sözleşmeli Er arkasında bıraktıklarıyla tüm 'yi ağlatmıştı. Şehit Sergen Pamukçu şehit olmadan 4 gün önce ağabeyine mesaj göndererek "Ağabey, olur da şehadet nasip olursa diye bildiriyorum. Devletimiz sigorta karşılığında ailemize yüklü miktarda tazminat veriyor. Bu parayla annemi, babamı ca gönder, babamın borcunu kapat, sen de evlen helali hoş olsun" demişti. Başkanlığı da şehidin bu vasiyetini yerine getirerek annesi Seliz Pamukçu'yu Hac yolculuğuna çıkarttı.




Dün Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ise Mekke'de bulunan şehit yakını ve gazilerle bir araya geldi. Burada konuşan Erbaş "Allah şehitlerimize layık olmayı bizlere nasip eylesin. Onlar Allah, vatan ve millet için canlarını feda ettiler" dedi. Şehidin annesi Pamukçu da duygu dolu anlar yaşayarak "Şehitlerimiz hiç unutulmasın, her gün onlar için dua edelim" diye konuştu.

AHMET TOPAL
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  • 18 Ağustos 2018, Cumartesi
  • Gazete
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