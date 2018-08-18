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Ticaret Bakan Yardımcılığına atama yapıldı

ile ve Yatırım Ofisleri Başkanlıklarına ait atama kararları 'de yayımlandı

Ticaret Bakan Yardımcılığına flaş atama

ile ve Yatırım Ofisleri Başkanlıklarına ait atama kararları 'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı 'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Ticaret Bakan Yardımcılığına Gonca Işık Yılmaz Batur atandı.

AA'nın haberine göre İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığına Doç. Dr. Salim Atay, Yatırım Ofisi Başkanlığına ise Salim Arda Ermut getirildi.

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  • 18 Ağustos 2018, Cumartesi 07:28
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