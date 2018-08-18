Aydınspor 1923'ün 9 yıldır konakladığı Hüseyin Aksu Spor Tesisleri'nin suyu dün belediye tarafından kesildi. Antrenman sonrası duşunu alamayan futbolcular, takım otobüsüyle kent meydanına gitti. Kulüp Başkanı Hüsamettin Artan, yöneticiler ve futbolcular, buradaki süs havuzuna yöneldi. Havuz önünde önlem alan Aydın Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, futbolcuları havuza sokmamak için müdahale etti. Futbolcular, tüm engellemelere rağmen süs havuzuna girip duş alarak yaşananlara tepki gösterdi.
Kulüp Başkanı Hüsamettin Artan, yaşananların tek sorumlusunun belediye olduğunu söyledi. Artan, "Moussa Traore ülkesi Mali'den su olmadığı için Türkiye'ye geldiğini belirtiyor ama 'Burada da su yokmuş' diyor. Biz paramızla abone olduk ama gelip yine de suyumuzu kestiler. Bunlar suç işliyorlar. Belediye parasını ödemese dahi hiç kimsenin suyunu kesemez. Belediye kuşlara dahi su vermek zorundadır" dedi.
Kulüp Başkanı Hüsamettin Artan, yaşananların tek sorumlusunun belediye olduğunu söyledi. Artan, "Moussa Traore ülkesi Mali'den su olmadığı için Türkiye'ye geldiğini belirtiyor ama 'Burada da su yokmuş' diyor. Biz paramızla abone olduk ama gelip yine de suyumuzu kestiler. Bunlar suç işliyorlar. Belediye parasını ödemese dahi hiç kimsenin suyunu kesemez. Belediye kuşlara dahi su vermek zorundadır" dedi.
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