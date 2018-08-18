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Soğuk duş

spor 1923’e ait tesislerin suyu belediye tarafından kesildi. Futbolcular protesto için süs havuzuna girdi. ’deki susuzluktan kaçarak ’de top koşturmaya başlayan ise şok geçirdi!

Soğuk duş
Aydınspor 1923'ün 9 yıldır konakladığı Hüseyin Aksu Spor Tesisleri'nin suyu dün belediye tarafından kesildi. Antrenman sonrası duşunu alamayan futbolcular, takım otobüsüyle kent meydanına gitti. Kulüp Başkanı , yöneticiler ve futbolcular, buradaki süs havuzuna yöneldi. Havuz önünde önlem alan Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, futbolcuları havuza sokmamak için müdahale etti. Futbolcular, tüm engellemelere rağmen süs havuzuna girip duş alarak yaşananlara tepki gösterdi.



Kulüp Başkanı Hüsamettin Artan, yaşananların tek sorumlusunun belediye olduğunu söyledi. Artan, " ülkesi 'den su olmadığı için 'ye geldiğini belirtiyor ama 'Burada da su yokmuş' diyor. Biz paramızla abone olduk ama gelip yine de suyumuzu kestiler. Bunlar suç işliyorlar. Belediye parasını ödemese dahi hiç kimsenin suyunu kesemez. Belediye kuşlara dahi su vermek zorundadır" dedi.
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  • 18 Ağustos 2018, Cumartesi
  • Gazete
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