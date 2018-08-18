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Siirt-Pervari Yazlıca-Herekol Dağı bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından, Siirt-Pervari Yazlıca-Herekol Dağı bölgesinde 4 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi

TSK duyurdu: 4 terörist öldürüldü

Siirt-Pervari Yazlıca-Herekol Dağı bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığından, Siirt-Pervari Yazlıca-Herekol Dağı bölgesinde 4 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Siirt-Pervari Yazlıca-Herekol Dağı bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyonların devam ettiği bildirildi.

  • 18 Ağustos 2018, Cumartesi 09:36
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