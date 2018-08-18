9 günlük kurban bayramı tatili bugün itibariyle başlıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın açıkladığı verilere göre 30 milyon kişi yollara dökülecek, memleketlerine ya da tatil yörelerine gidecek. Tabii böylesine büyük bir göçün kazaları da beraberinde getirmesi muhtemel. Her yıl kan gölüne dönen yollarda onlarca kişi yaşamını yitiriyor. Örneğin geçen Ramazan Bayramı tatilinde yurt genelinde meydana gelen trafik kazalarında 58 kişi yaşamını yitirmiş, 392 kişi de yaralanmıştı. Bu bayramda da aynı acı bilançonun yaşanmaması için Ulaştırma Bakanlığı ülke genelinde çeşitli önlemler aldı. En büyük tedbir hiç kuşkusuz trafik kurallarına uymak, hız yapmamak ve yola uykusuz çıkmamak. Ve tabii bir de kritik noktaları tanımak, yollardaki tehlikeleri bilerek direksiyon başına geçmek. Peki o kritik noktalar, tehlikeli yollar nereler? Karayolları Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, Türkiye genelinde 64 kaza kara noktası var. Karayolları'nın 2018'de iyileştirme yapacağı bu kara noktalar en çok Ankara, Bursa, Aydın, Hatay, Manisa, Mersin, Samsun, Yalova gibi şehirlerde. En çok kaza olan bu kara noktalara bakmadan tatile çıkmayın…

İŞTE EN ÇOK KAZA OLAN YOLLAR

YOLLARDA BAYRAM ÖNLEMLERİ

Yol yapım, bakım ve onarım çalışması yapılan kesimlerde, bayram trafiğini etkilememek üzere 16-27 Ağustos döneminde zorunlu olmadıkça çalışmalara ara verilecek. Yol güzergahlarındaki eksik trafik işaret levhaları, oto korkuluk ve kenar dikmeleri üzerindeki reflektif malzemeler tamamlanacak, kirlenenler temizlenecek. Yapım, bakım ve onarım çalışmalarının devam ettiği, değişik nedenlerle yolun fiziki standardının düşük olduğu, ulaşımın tek platformdan gidiş-geliş olarak sağlandığı bölünmüş yol kesimleri sürücülerin yanılgıya düşmelerini önlemek için işaretlenecek, daha önce yapılan işaretlemeler gözden geçirilecek, servis yollarının standartlara uygun halde bulundurulması sağlanacak. Kısa süreli çalışmalar derhal bitirilecek, çalışmaların tamamlandığı kesimlerdeki işaret levhaları kaldırılacak.

Sürücüler, yola çıkmadan önce yol durumu hakkında Karayolları Yol Danışma biriminin 0 312 449 86 60 ve 449 87 30 no'lu telefonlarından veya ücretsiz Alo 159 hattından KGM'nin intern et sitesi www.kgm.gov.tr adresinde hizmete giren "Güzergah Analizi" programından ve "Yol Durumu" sayfalarından bilgi edinebilir.

TRENLERDE EK SEFER

Habertürk'ün haberine göre; Kurban Bayramı'nda artan yolcu talebinin karşılanması için TCDD Taşımacılık A.Ş. tarafından yüksek hızlı tren ve konvansiyonel trenlerde ek sefer ve vagonlarla ilave 54 bin koltuk kapasitesi sağlanacak. Bu kapsamda 17, 18, 20 ve 26 Ağustos'ta Ankara-İstanbul hattında karşılıklı işleyecek ek yüksek hızlı trenlerle ilave 3 bin 288 koltuk kapasitesi oluştu. Ayrıca İzmir Mavi Treni'ne 1 pulman, Doğu Ekspresi'ne 1 kuşet 2 yataklı, Güney-Kurtalan Ekspresi'ne 1 yataklı, Van Gölü Ekspresi'ne 1 pulman, Erciyes, Fırat ve Toros ekspresleri ile Halkalı-Kapıkule, Halkalı-Uzunköprü, Uşak-Basmane, Kütahya-Balıkesir, Islahiye-Mersin hatlarında işleyen bölgesel trenlere ikişer pulman vagon eklendi. Bayram nedeniyle toplam ilave 54 bin koltuk kapasitesi sağlandı.

BU YOLLARA DİKKAT!,





