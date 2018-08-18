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’de tasfiye

’de kurultay çıkmadı. , hemen muhalifleri tasfiye etmeye başladı

CHP’de tasfiye
24 Haziran seçimlerinin ardından 'de başlayan kurultay kavgasında muhalifleri tasfiye için düğmeye bastı. Kurultay kavgasına bayram arası verilen CHP'de, genel merkezden muhalifleri kızdıracak hamle geldi. Kurultay için imza veren il örgütünden 7 delegeyi ve Antalya Serik İlçe başkanını kesin ihraç istemiyle disipline sevk eden parti yönetiminin bu adımı muhaliflerin CHP'den tasfiye edildiği değerlendirmelerine yol açtı. ise genel merkezi yüzsüzlük yapmakla suçladı.

EVRİN GÜVENDİK
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  • 18 Ağustos 2018, Cumartesi
  • Gazete
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