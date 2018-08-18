CHP’de tasfiye

24 Haziran seçimlerinin ardından CHP'de başlayan kurultay kavgasında genel merkez muhalifleri tasfiye için düğmeye bastı. Kurultay kavgasına bayram arası verilen CHP'de, genel merkezden muhalifleri kızdıracak hamle geldi. Kurultay için imza veren Samsun il örgütünden 7 delegeyi ve Antalya Serik İlçe başkanını kesin ihraç istemiyle disipline sevk eden parti yönetiminin bu adımı muhaliflerin CHP'den tasfiye edildiği değerlendirmelerine yol açtı. Muharrem İnce ise genel merkezi yüzsüzlük yapmakla suçladı.
EVRİN GÜVENDİK
EVRİN GÜVENDİK
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