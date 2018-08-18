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20’lik diş!

, 'ye açtığı ekonomik savaşta başarılı olamadı. Sadece 'ın dişi, Türkiye'nin başı ağrıdı. Krizin altından 20 ajanlık liste çıktı

20’lik diş!
Papaz kılıklı , 'de ev hapsine alındı. , dolar kuru üzerinden saldırı başlattı. Trump da geceleri kalkıp bol bol tweet attı. Fakat tehditleri elinde patladı.

İşin aslı ise yeni ortaya çıktı. ABD'lilerin Papaz'la birlikte 20 kişilik bir ajan grubunun iadesini istediği anlaşıldı. Aralarında 'cü, darbeci hainlerin de yer aldığı işte o liste:

CIA PKK FETÖ EL ELE
Pastör Brunson: FETÖ-, casusluk
Serkan Gölge: çalışanı, FETÖ
İsimleri gizli tutulan akademisyen karı-koca
İslam VE Mustafa Kul: FETÖ
Hamza Uluçay: Tercüman, PKK
Metin Topuz: , FETÖ
Mete Cantürk: CIA
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  • 18 Ağustos 2018, Cumartesi
  • Gazete
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