Yanınızdayız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile telefonda bir görüşme yaptı. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre dün gerçekleşen görüşmede, ikili ilişkiler, güncel ve bölgesel konular hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. İki lider, Fransa-Türkiye arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri, karşılıklı yatırımları daha da geliştirmenin önemli olduğunu vurguladılar.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Fransız mevkidaşının en kısa sürede bir araya gelmelerinin kararlaştırıldığı görüşmede Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Türkiye'nin ekonomik istikrarının kendileri için de önemli olduğuna dikkati çekti. İki liderin, başta İdlib olmak üzere Suriye'deki son gelişmeler hakkında görüş teatisinde de bulundukları öğrenildi. Başkan Erdoğan, önceki gün de Almanya Şansölyesi Angela Merkel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.
FİLİSTİN'DEN DESTEK
Başkan Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefonda görüştü. Abbas görüşmede, Filistin halkı olarak Türkiye'nin yanında yer aldıklarını vurguladı.
EMİNE ERDOĞAN'DAN BİRLİK ÇAĞRISI
First Lady Emine Erdoğan, Büyükelçiler Konferansı sebebiyle Türkiye'deki kadın elçilere ve elçi eşlerine öğle yemeği verdi. Erdoğan" Ekonomik verilerle izah edilemeyecek kur değişimleri, okyanus ötesindeki kural tanımaz güç açlığını işaret ediyor" dedi
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Fransız mevkidaşının en kısa sürede bir araya gelmelerinin kararlaştırıldığı görüşmede Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Türkiye'nin ekonomik istikrarının kendileri için de önemli olduğuna dikkati çekti. İki liderin, başta İdlib olmak üzere Suriye'deki son gelişmeler hakkında görüş teatisinde de bulundukları öğrenildi. Başkan Erdoğan, önceki gün de Almanya Şansölyesi Angela Merkel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.
FİLİSTİN'DEN DESTEK
Başkan Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile telefonda görüştü. Abbas görüşmede, Filistin halkı olarak Türkiye'nin yanında yer aldıklarını vurguladı.
EMİNE ERDOĞAN'DAN BİRLİK ÇAĞRISI
First Lady Emine Erdoğan, Büyükelçiler Konferansı sebebiyle Türkiye'deki kadın elçilere ve elçi eşlerine öğle yemeği verdi. Erdoğan" Ekonomik verilerle izah edilemeyecek kur değişimleri, okyanus ötesindeki kural tanımaz güç açlığını işaret ediyor" dedi
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