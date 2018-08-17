Yalanın 50 Toni

Mesut Özil kendisine yapılan ırkçı uygulamaları sebep gösterdi ve Alman Milli Takımı'nı bıraktı. Başkan Tayyip Erdoğan ile fotoğraf çektirmesinden bu yana akıl almaz ırkçı söylemler yapan Alman futbol dünyası ise sınır tanımadı. Bayern Münih cephesi bir kez daha üst üste açıklamalarla Mesut'u hedef aldı. Önce Mesut'un milli takımdan arkadaşı Thomas Müller olayın çok abartıldığını söylerken Mesut tarafının bu yaşananları ırkçılıkla bağdaştırmaması gerektiğini belirtti.