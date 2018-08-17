Mesut Özil kendisine yapılan ırkçı uygulamaları sebep gösterdi ve Alman Milli Takımı'nı bıraktı. Başkan Tayyip Erdoğan ile fotoğraf çektirmesinden bu yana akıl almaz ırkçı söylemler yapan Alman futbol dünyası ise sınır tanımadı. Bayern Münih cephesi bir kez daha üst üste açıklamalarla Mesut'u hedef aldı. Önce Mesut'un milli takımdan arkadaşı Thomas Müller olayın çok abartıldığını söylerken Mesut tarafının bu yaşananları ırkçılıkla bağdaştırmaması gerektiğini belirtti.
Yalanın 50 Toni
Mesut Özil, Almanya Milli Takımı’nı bıraktı ama Almanlar konuşmayı bir türlü bırakmadı. Bayern Münih’ten gelen hakaretlerden sonra eski Bayern’li Toni Kroos da Mesut’u hedef aldı: “Alman futbolunda hiç ırkçılık yok. Bunu Mesut da çok iyi biliyor.”
Mesut Özil kendisine yapılan ırkçı uygulamaları sebep gösterdi ve Alman Milli Takımı'nı bıraktı. Başkan Tayyip Erdoğan ile fotoğraf çektirmesinden bu yana akıl almaz ırkçı söylemler yapan Alman futbol dünyası ise sınır tanımadı. Bayern Münih cephesi bir kez daha üst üste açıklamalarla Mesut'u hedef aldı. Önce Mesut'un milli takımdan arkadaşı Thomas Müller olayın çok abartıldığını söylerken Mesut tarafının bu yaşananları ırkçılıkla bağdaştırmaması gerektiğini belirtti.
Etiketler: mesut özil , Bayern Münih , Milli Takımı , Toni Kroos , Recep Tayyip Erdoğan , Thomas Müller , Manuel Neuer , Uli Hoeness , Real Madrid , futbol , Zonguldak , isveç
- 17 Ağustos 2018, Cuma
- Gazete
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