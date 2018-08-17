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Nokta atışı

Nokta atışı
Milli İstihbarat Başkanlığı (MİB) ve tarafından yapılan ortak operasyonda terör örgütü 'ya son dönemlerin en ağır darbesi indirildi. Kandil'den tarafından 'ın Sincan bölgesine gönderilen PKK'nın 41 kişilik yürütme konseyi üyesi ve sözde Sincar sorumlusu Mam Zeki Şengali kod adlı İsmail Özden öldürüldü. Operasyon sonrası görüntüler ortaya çıktı. Fotoğraflarda PKK'lı liderin aracının tam isabetle vurulduğu görüldü. Teröristin içinde bulunduğu aracın lazer güdümlü bombayla vurulduğu belirtildi. Bu arada terörist Özden'in öldürüldüğü operasyona 'da annesi ile birlikte şehit edilen 11 aylık Mustafa Bedirhan operasyonu adı verilmişti.




Kod adlı



HÜSEYİN KAÇAR
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