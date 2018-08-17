Nokta atışı

Milli İstihbarat Başkanlığı (MİB) ve TSK tarafından yapılan ortak operasyonda terör örgütü PKK'ya son dönemlerin en ağır darbesi indirildi. Kandil'den Murat Karayılan tarafından Irak'ın Sincan bölgesine gönderilen PKK'nın 41 kişilik yürütme konseyi üyesi ve sözde Sincar sorumlusu Mam Zeki Şengali kod adlı İsmail Özden öldürüldü. Operasyon sonrası görüntüler ortaya çıktı. Fotoğraflarda PKK'lı liderin aracının tam isabetle vurulduğu görüldü. Teröristin içinde bulunduğu aracın lazer güdümlü bombayla vurulduğu belirtildi. Bu arada terörist Özden'in öldürüldüğü operasyona Yüksekova'da annesi ile birlikte şehit edilen 11 aylık Mustafa Bedirhan operasyonu adı verilmişti.
Zeki Şengali Kod adlı İsmail Özden
HÜSEYİN KAÇAR
Zeki Şengali Kod adlı İsmail Özden
HÜSEYİN KAÇAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.