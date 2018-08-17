Hamama giren terler

İstanbul Beşiktaş eski Belediye Başkanı Murat Hazinedar "Usulsüz ihale" ve "FETÖ üyesi olmak"la suçlandı. İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alındı. Hazinedar'ın eşi Özlem Hazinedar'ın da kamuyu zarara uğrattığı açıklandı. İddiaya göre Ortaköy'deki tarihi Kethüda Hamamı, Beşiktaş Belediyesi tarafından kiralandı. Tarihi hamamın sahibi Sudi Özkan'a bir yıl için yaklaşık 400 bin TL ödendi. Hamamın tadilatı için de vakfın kasasından yaklaşk 500 bin TL harcandı.
KELEBEKLER!
İddiaya göre Özlem Hazinedar hamamda doğum günü partisi verdi. "İstanbul'un kelebekleri" adlı partiye 12 isim katıldı. Partinin faturası ise Beşiktaş Belediyesi'ne kesildi. CHP'li Meclis üyeleri, savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını belirterek "Kimse bu halkın parasını kendi sefası için kullanamaz" dedi.
Özlem Hazinedar'ın hamamda düzenlediği doğum günü partisine birbirinden ünlü isimler katıldı. Onlar arasında Feryal Gülman (resimdeki) ve Monik İpekel de vardı.
ERHAN ÖZTÜRK
KELEBEKLER!
İddiaya göre Özlem Hazinedar hamamda doğum günü partisi verdi. "İstanbul'un kelebekleri" adlı partiye 12 isim katıldı. Partinin faturası ise Beşiktaş Belediyesi'ne kesildi. CHP'li Meclis üyeleri, savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını belirterek "Kimse bu halkın parasını kendi sefası için kullanamaz" dedi.
Özlem Hazinedar'ın hamamda düzenlediği doğum günü partisine birbirinden ünlü isimler katıldı. Onlar arasında Feryal Gülman (resimdeki) ve Monik İpekel de vardı.
ERHAN ÖZTÜRK
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