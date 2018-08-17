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Hamama giren terler

eski Belediye Başkanı , görevden alındı. Eşi, kamuyu zarara uğratmakla suçlandı. İddiaya göre , hamamda parti yaptı. Organizasyonun faturası ise belediyeye yollandı...

Hamama giren terler
İstanbul eski Belediye Başkanı "Usulsüz ihale" ve " üyesi olmak"la suçlandı. İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alındı. Hazinedar'ın eşi 'ın da kamuyu zarara uğrattığı açıklandı. İddiaya göre 'deki tarihi Kethüda Hamamı, Beşiktaş Belediyesi tarafından kiralandı. Tarihi hamamın sahibi Sudi Özkan'a bir yıl için yaklaşık 400 bin ödendi. Hamamın tadilatı için de vakfın kasasından yaklaşk 500 bin TL harcandı.



KELEBEKLER!
İddiaya göre Özlem Hazinedar hamamda partisi verdi. "'un " adlı partiye 12 isim katıldı. Partinin faturası ise Beşiktaş Belediyesi'ne kesildi. 'li Meclis üyeleri, savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını belirterek "Kimse bu halkın parasını kendi sefası için kullanamaz" dedi.




Özlem Hazinedar'ın hamamda düzenlediği doğum günü partisine birbirinden ünlü isimler katıldı. Onlar arasında (resimdeki) ve Monik İpekel de vardı.

ERHAN ÖZTÜRK
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