Kara borsa

FETÖ ve PKK ile yakın bağlantıları nedeniyle yargılanan ABD'li papaz Andrew Brunson, Türkiye- ABD ilişkilerinde tarihi bir krize neden oldu. ABD Başkanı Donald Trump'ın skandal bir kararla Türkiye'den gelen çelik ve alüminyum üzerindeki gümrük vergilerinin ikiye katlanmasına onay verdiğini duyurmasının ardından Türkiye de karşı atağa geçti. ABD menşeli bazı ürünlerin ithalatında ek mali yükümlülük uygulanan oranları yüzde 100 artırdı. Amerikan medyası, Trump'ın Türkiye'ye yönelik ek vergi uygulama kararını tartışırken, CNN canlı yayınında da Türkiye ve Amerika arasındaki gerilime yer verildi.
YASAL DAYANAK YOK
CNN yayınında yer verilen bilgilerde 'Türkiye, Amerikan mallarına ağır vergi ile darbe vurdu' denildi. Ayrıca canlı yayında; ABD borsalarındaki son durum anlık olarak ekrana getirilerek; "Türkiye ile ticaret savaşı Amerikan borsasını batırdı açıklamasında" bulunuldu. Dow Jones Borsası'ndaki düşüşe, Türkiye tarafından başlatılan ABD markalı elektronik eşyalara boykotun neden olduğu yorumu yapıldı. New Yorker dergisi de söz konusu kararın "yasal dayanağının olmadığı" ve "Amerikalı üreticileri zora soktuğunu" yazdı.
MEDYA DÜŞMANI
ABD'de pek çok basın kuruluşu, ABD Başkanı Donald Trump'ın medyayı hedef almasına karşı "özgür basın" kampanyası başlattı. Kampanyaya ülke genelinde 350'den fazla gazete destek verdi. Amerikan Boston Globe gazetesinin öncülüğünde başlayan kampanyaya New York Times'ın yanı sıra İngiltere'den The Guardian da katıldı.
BBC, ANKARA'YA DENİZ GETİRDİ
BBC, Ankara'dan yaptığı canlı yayının arka planında İstanbul görüntüsü kullanınca sosyal medyada alay konusu oldu. Yayın, "BBC'ye Ankara'ya deniz getirmiş" başlığı ile paylaşılınca bir çok kullanıcı, ünlü medya kuruluşu ile dalga geçti: Melih Gökçek çok uğraştı ama kısmet İngilizlereymiş... Hep Kraliçe'nin oyunu bunlar Sadece deniz olsa Ankara'ya köprü ve Ortaköy Camii de yapmışlar. Onlara sorarsan Doğu ve Güney Doğu'yu Kürdistan... Kars, Ardahan civarı Ermenistan... Abla bir milyon yarışmasında da kesin Çin seddi sorusunu bilemez.
YASAL DAYANAK YOK
CNN yayınında yer verilen bilgilerde 'Türkiye, Amerikan mallarına ağır vergi ile darbe vurdu' denildi. Ayrıca canlı yayında; ABD borsalarındaki son durum anlık olarak ekrana getirilerek; "Türkiye ile ticaret savaşı Amerikan borsasını batırdı açıklamasında" bulunuldu. Dow Jones Borsası'ndaki düşüşe, Türkiye tarafından başlatılan ABD markalı elektronik eşyalara boykotun neden olduğu yorumu yapıldı. New Yorker dergisi de söz konusu kararın "yasal dayanağının olmadığı" ve "Amerikalı üreticileri zora soktuğunu" yazdı.
MEDYA DÜŞMANI
ABD'de pek çok basın kuruluşu, ABD Başkanı Donald Trump'ın medyayı hedef almasına karşı "özgür basın" kampanyası başlattı. Kampanyaya ülke genelinde 350'den fazla gazete destek verdi. Amerikan Boston Globe gazetesinin öncülüğünde başlayan kampanyaya New York Times'ın yanı sıra İngiltere'den The Guardian da katıldı.
BBC, ANKARA'YA DENİZ GETİRDİ
BBC, Ankara'dan yaptığı canlı yayının arka planında İstanbul görüntüsü kullanınca sosyal medyada alay konusu oldu. Yayın, "BBC'ye Ankara'ya deniz getirmiş" başlığı ile paylaşılınca bir çok kullanıcı, ünlü medya kuruluşu ile dalga geçti: Melih Gökçek çok uğraştı ama kısmet İngilizlereymiş... Hep Kraliçe'nin oyunu bunlar Sadece deniz olsa Ankara'ya köprü ve Ortaköy Camii de yapmışlar. Onlara sorarsan Doğu ve Güney Doğu'yu Kürdistan... Kars, Ardahan civarı Ermenistan... Abla bir milyon yarışmasında da kesin Çin seddi sorusunu bilemez.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.