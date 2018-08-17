Adıyaman'da teröristler, mermer ocağında iş makinelerini yaktı. Bölgeye giden askerleri taşıyan araç, yola yerleştirilen EYP'nin patlamasıyla havaya uçtu. Bir asker şehit olurken, bazı askerler de yaralandı. Ekipler yaralıları sivil araçla olay yerinden tahliye etmek istedi. Ancak yine bölgedeki güvenlik korucuları, sivil araçtaki yaralıları terörist sanarak ateş açtı. Bu dost ateşi sonucu Astsubay Kıdemli Başçavuş Aydın Özer ile Uzman çavuşlar Tuncay Doğan, Oğuzhan Tekerek ve Kürşat Yılmaz şehit oldu.
Adıyaman’da kalleş saldırı
Adıyaman'da teröristler, mermer ocağında iş makinelerini yaktı. Bölgeye giden askerleri taşıyan araç, yola yerleştirilen EYP'nin patlamasıyla havaya uçtu. Bir asker şehit olurken, bazı askerler de yaralandı. Ekipler yaralıları sivil araçla olay yerinden tahliye etmek istedi. Ancak yine bölgedeki güvenlik korucuları, sivil araçtaki yaralıları terörist sanarak ateş açtı. Bu dost ateşi sonucu Astsubay Kıdemli Başçavuş Aydın Özer ile Uzman çavuşlar Tuncay Doğan, Oğuzhan Tekerek ve Kürşat Yılmaz şehit oldu.
Etiketler: Adıyaman
- 17 Ağustos 2018, Cuma
- Gazete
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