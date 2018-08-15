Sakarya'da 15 Temmuz gecesi darbe girişimini yönettiği iddiasıyla yargılanan 86'sı tutuklu toplam 222 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Ferizli Spor Salonu'nda gerçekleşen davada darbeyi yönettiği iddia edilen eski 1. Motorlu Piyade Tugay Komutan Vekili Piyade Kurmay Albay Uğur Coşkun'a ve Sakarya eski merkez komutanı Albay Ahmet Üzer'e, "Anayasayı İhlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası cezası verildi.