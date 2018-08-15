Yol Durumu
  1. Ataşehir'de plazada korkutan yangın!
  2. Ajan Brunson için mahkeme kararını verdi

Son dakika: 'da 'nün girişimi davasında karar çıktı!

'da 'nün girişimi davasında 222 sanıktan eski albaylar Uğur Coşkun ve Ahmet Üzer ağırlaştırılmış müebbet hapis sına çarptırıldı.

Darbeci FETÖcülere ceza yağdı!

'da emmuz gecesi girişimini yönettiği iddiasıyla yargılanan 86'sı tutuklu toplam 222 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Ferizli Spor Salonu'nda gerçekleşen davada darbeyi yönettiği iddia edilen eski 1. Motorlu Piyade Tugay Komutan Vekili Piyade Kurmay Albay Uğur Coşkun'a ve Sakarya eski merkez komutanı Albay Ahmet Üzer'e, "Anayasayı İhlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis sı cezası verildi.

Etiketler: , , , ,
  • 15 Ağustos 2018, Çarşamba 11:35
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar