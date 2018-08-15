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Küçükbakkalköy'deki 10 katlı bir binada çıkan a, itfaiye ekipleri müdahale ediyor

Ataşehirde plazada korkutan yangın!

'de 10 katlı bir binada çıkan a müdahale ediliyor.

Alınan bilgiye göre, Küçükbakkalköy Işıklar Caddesi'nde bulunan bir plazada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Binanın dış cephesinin büyük bölümünün alev aldığını gören çevredekilerin ihbarı üzerine, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

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  • 15 Ağustos 2018, Çarşamba 11:46
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