Milli KNT-76 keskin nişancı tüfeği

KNT-76 keskin nişancı tüfeği ise Türk Silahlı Kuvvetlerinin 7,62x51 milimetre manga tipi keskin nişancı tüfeğine olan ihtiyacını karşılamak üzere mümkün olduğunca MPT'nin parçalarına bağlı kalınarak geliştirildi.

KNT-76, 900 metre etkili menzile sahip ve benzerlerine göre daha hafif.

Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine henüz girmeyen KNT-76 keskin nişancı tüfeği ordumuzun gücüne güç katacak.