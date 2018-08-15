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Milli KNT-76 keskin nişancı tüfeği

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu tarafından seri üretimi yapılacak Türkiye'nin yeni manga tipi milli keskin nişancı tüfeği KNT-76 Mehmetçik'in yeni gözdelerinden olacak.

Teröristlerin korkulu rüyası olacak

KNT-76 keskin nişancı tüfeği ise Türk Silahlı Kuvvetlerinin 7,62x51 milimetre manga tipi keskin nişancı tüfeğine olan ihtiyacını karşılamak üzere mümkün olduğunca MPT'nin parçalarına bağlı kalınarak geliştirildi.

KNT-76, 900 metre etkili menzile sahip ve benzerlerine göre daha hafif.

Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine henüz girmeyen KNT-76 keskin nişancı tüfeği ordumuzun gücüne güç katacak.

  • 15 Ağustos 2018, Çarşamba 12:26
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