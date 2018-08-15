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  1. Teröristlerin korkulu rüyası olacak

Çavuşoğlu'ndan çok önemli F-35 açıklaması

, krizi sonrası F-35'lerle ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu.

Dışişlerinden F-35 açıklaması

, önemli açıklamalarda bulundu:

" veya herhangi bir ülke sadece kendi yaşadığı hayal kırıklığını düşünmemelidir. Türkiye'de darbe girişiminde bulunan bir hain var ve onu besliyorlar. Benden belge istemesine gerek yok, ABD bunu zaten biliyor. Var olan sorunları diplomasi yoluyla çözmek için gayret göstereceğiz ama baskılara da boyun eğmeyeceğiz" dedi.
dedi.

F-35'LER İÇİN 90 GÜN SONRA RAPOR VERECEK
Çavuşoğlu, F-35'lerle ilgili, "90 gün içinde yönetim bir rapor verecek, bu süreçte bir teslimat olmayacak. Türkiye zaten ikisini teslim aldı. Pilotlarımız orada ve eğitim süreci devam edecek" dedi.

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  • 15 Ağustos 2018, Çarşamba 13:06
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