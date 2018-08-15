Çavuşoğlu'ndan çok önemli F-35 açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, önemli açıklamalarda bulundu:

"ABD veya herhangi bir ülke sadece kendi yaşadığı hayal kırıklığını düşünmemelidir. Türkiye'de darbe girişiminde bulunan bir hain var ve onu besliyorlar. Benden belge istemesine gerek yok, ABD bunu zaten biliyor. Var olan sorunları diplomasi yoluyla çözmek için gayret göstereceğiz ama baskılara da boyun eğmeyeceğiz" dedi.

dedi.

F-35'LER İÇİN 90 GÜN SONRA RAPOR VERECEK

Çavuşoğlu, F-35'lerle ilgili, "90 gün içinde yönetim bir rapor verecek, bu süreçte bir teslimat olmayacak. Türkiye zaten ikisini teslim aldı. Pilotlarımız orada ve eğitim süreci devam edecek" dedi.