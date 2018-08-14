Ünlü piyanistten milli duruş

ABD'nin Türkiye 'yi hedef alan haksız tutumunu eleştiren ünlü besteci ve piyanist Tuluyhan Uğurlu , sanat dünyasını ABD'ye ve emperyalizme karşı mücadele etmeye çağırdı. Ülkesini seven hiçbir sanatçının bu durum karşısında sessiz kalma lüksü olmadığını dile getiren Uğurlu 'Bu ülkenin bütün nimetlerinden faydalanan sanat dünyası, iş ülkesini savunmaya gelince ortalıktan tüyüyorsa bu ahlaki bir şey olamaz' dedi.

Amerika'nın bizim artık müttefikimiz olmadığını ifade eden ünlü piyanist Uğurlu: "Yolda birini çevirirseniz Amerika'nn artık bizim müttefikimiz olmadığını net bir şekilde size söyleyecektir. Bence dolarla euroyla işimiz olmasın artık bizim.sözleriyle ifade etti.Uğurlu: "Yarın birtakım şeylere Türkiye boyun eğsin kabul etsin bütün derecelendirme kuruluşları Türkiye'nin notunu yatırım yapılabilir seviyeye bir anda çekecektir, yani bunlar böyle maalesef" diyerek kredi derecelendirme kuruluşlarının iki yüzlü ve taraflı olduklarının altını çizdi.