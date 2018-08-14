Yol Durumu
  1. AB'den flaş Türkiye açıklaması

Ünlü piyanistten milli duruş

Ünlü piyanist ABD’nin ekonomik saldırılarını sert sözlerle eleştirdi ve 'nin yakın bir zamanda büyük bir yükselişe geçeceğini ifade etti. Uğurlu: " ABD artık bizim müttefikimiz değil" dedi

Amerika artık bizim müttefikimiz değil
ABD'nin 'yi hedef alan haksız tutumunu eleştiren ünlü besteci ve piyanist , sanat dünyasını ABD'ye ve emperyalizme karşı mücadele etmeye çağırdı. Ülkesini seven hiçbir sanatçının bu durum karşısında sessiz kalma lüksü olmadığını dile getiren Uğurlu 'Bu ülkenin bütün nimetlerinden faydalanan sanat dünyası, iş ülkesini savunmaya gelince ortalıktan tüyüyorsa bu ahlaki bir şey olamaz' dedi.

ANLI ŞANLI TÜRK LİRAMIZ VAR
Amerika'nın bizim artık müttefikimiz olmadığını ifade eden ünlü piyanist Uğurlu: "Yolda birini çevirirseniz Amerika'nn artık bizim müttefikimiz olmadığını net bir şekilde size söyleyecektir. Bence dolarla euroyla işimiz olmasın artık bizim. Türk lirası diye bizim anlı şanlı paramız var. " sözleriyle ifade etti.


YARIN TÜRKİYE BOYUN EĞSİN KREDİ NOTU YÜKSELİR
Uğurlu: "Yarın birtakım şeylere Türkiye boyun eğsin kabul etsin bütün derecelendirme kuruluşları Türkiye'nin notunu yatırım yapılabilir seviyeye bir anda çekecektir, yani bunlar böyle maalesef" diyerek kredi derecelendirme kuruluşlarının iki yüzlü ve taraflı olduklarının altını çizdi.
Etiketler: ,
  • 14 Ağustos 2018, Salı 00:03
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar