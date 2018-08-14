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Komisyonu Başkanı , 2 Yunan askerin tahliye edilmesiyle ilgili ''AB, ile stratejik ortaklığını sürdürmeye devam edecek'' açıklamasını yaptı.

ABden flaş Türkiye açıklaması

Avrupa Birliği () Komisyonu Başkanı , Edirne'de askeri bölgede yakalandıktan sonra tutuklu yargılanan Yunan ordusuna mensup iki askerin tahliye edilmesini memnuniyetle karşıladığını belirterek, "AB, ile stratejik ortaklığını sürdürmeye devam edecek." dedi.

Sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşan Juncker, Yunan ordusuna mensup iki askerin tahliye edilmesinden memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Bulgaristan'ın Varna kentinde mart ayında gerçekleşen Türkiye-Avrupa Birliği Zirvesi'nde Türkiye'nin Avrupalı komşularından korkması için bir neden olmadığını ifade ettiğini anımsatan Juncker, "AB, Türkiye ile stratejik ortaklığını sürdürmeye devam edecek." ifadesini kullandı.

AB Komisyonu Başkanı, ayrıca "demokratik, müreffeh ve istikrarlı bir Türkiye görmek istediklerini" de dile getirdi.

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  • 14 Ağustos 2018, Salı 23:51
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