Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker, Edirne'de askeri bölgede yakalandıktan sonra tutuklu yargılanan Yunan ordusuna mensup iki askerin tahliye edilmesini memnuniyetle karşıladığını belirterek, "AB, Türkiye ile stratejik ortaklığını sürdürmeye devam edecek." dedi.

Sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşan Juncker, Yunan ordusuna mensup iki askerin tahliye edilmesinden memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Bulgaristan'ın Varna kentinde mart ayında gerçekleşen Türkiye-Avrupa Birliği Zirvesi'nde Türkiye'nin Avrupalı komşularından korkması için bir neden olmadığını ifade ettiğini anımsatan Juncker, "AB, Türkiye ile stratejik ortaklığını sürdürmeye devam edecek." ifadesini kullandı.

AB Komisyonu Başkanı, ayrıca "demokratik, müreffeh ve istikrarlı bir Türkiye görmek istediklerini" de dile getirdi.