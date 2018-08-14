Serbest bırakılan Yunan askerleriyle ilgili Çipras'tan ilk açıklama

Yunanistan Başbakanı Alexis Çipras, iki Yunan askerin serbest bırakılması üzerine açıklama yaptı. Başbakan Alexis Çipras, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Yunan askeri subayının serbest bırakılması, bölgedeki dostluk, iyi komşuluk ve istikrarı güçlendirmeye yardımcı olacak bir adalet eylemidir" ifadelerini kullandı.