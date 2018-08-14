Yunanistan Başbakanı Alexis Çipras, iki Yunan askerin serbest bırakılması üzerine açıklama yaptı. Başbakan Alexis Çipras, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Yunan askeri subayının serbest bırakılması, bölgedeki dostluk, iyi komşuluk ve istikrarı güçlendirmeye yardımcı olacak bir adalet eylemidir" ifadelerini kullandı.
Serbest bırakılan Yunan askerleriyle ilgili Çipras'tan ilk açıklama
Yunanistan Başbakanı Çipras, 2 Yunan askerinin tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılması kararına ilişkin "Bu adım 2 ülkenin dostluğunu pekiştirecek." dedi.
Etiketler: Yunanistan Başbakanı
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