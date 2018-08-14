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  1. Tutuklu Yunan askerleri serbest bırakıldı

Serbest bırakılan Yunan askerleriyle ilgili Çipras'tan ilk açıklama

Çipras, 2 Yunan askerinin tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılması kararına ilişkin "Bu adım 2 ülkenin dostluğunu pekiştirecek." dedi.

Çipras’tan Yunan askerleriyle ilgili ilk açıklama

Alexis Çipras, iki Yunan askerin serbest bırakılması üzerine açıklama yaptı. Başbakan Alexis Çipras, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Yunan askeri subayının serbest bırakılması, bölgedeki dostluk, iyi komşuluk ve istikrarı güçlendirmeye yardımcı olacak bir adalet eylemidir" ifadelerini kullandı.

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  • 14 Ağustos 2018, Salı 20:08
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