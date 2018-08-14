MKE Ankaragücü Kulübünden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'de iktidarı zorla değiştirmek isteyen hainlerin 15 Temmuz gecesi darbe girişiminde bulundukları, yüce Türk milletinin muhteşem bir direnişle bu hain darbe girişiminin gerçekleşmesine izin vermediği belirtilerek, "Hain darbe girişimi ve alçakça kalkışmayla başarıya ulaşamayanlar Türkiye'ye ekonomik saldırı başlatmışlardır. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 'Ekonomik tetikçilere vereceğimiz en güzel cevap, işimize dört elle sarılmak olacaktır. Daha çok üreteceğiz, daha çok ihraç edeceğiz, daha çok istihdam oluşturacağız' diyerek milli bir refleks göstermiştir." ifadelerine yer verildi.

"MKE Ankaragücü Spor Kulübümüzün amblemi asaleti ve vatanı müdafaayı simgelemektedir. Gün, ülkemiz ekonomik saldırı altındayken birlik olma günüdür. Gün, ülkemiz ekonomik saldırı altındayken vatanı müdafaa etme günüdür." denilen açıklamada, şu görüşler aktarıldı:

"MKE Ankaragücü Spor Kulübü olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın gösterdiği 'Milli Refleksi' destekliyor, kulüp olarak üretimden yana sportif çalışmaları hızlandırıp, altyapısı ve yetiştireceğimiz yerli futbolcularla milli ekonomiye katkı sağlayacak bir yapıya kavuşmayı hedefliyoruz. Bunun sağlanabilmesi için yabancı futbolcu sayısına kısıtlama getirilmesini diliyoruz. Yabancı futbolcu almak için milyonlarca döviz ve paramız dışarıya gidiyor. Oysaki yabancı oyuncu sayısına kısıtlama getirilse, enerjimizi ve ekonomimizi altyapılarımıza harcayabilsek, bu uygulama hem Türk futbolunun uluslararası arenada yükselişine, hem de ülke ekonomisine önemli katkılar sağlayacaktır."

Gençlik ve Spor Bakanlığı öncülüğünde tüm kulüplerin altyapı hamlesi yapmaya davet edildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"MKE Ankaragücü Spor Kulübü, kurulduğu günden bugüne her zaman övünerek belirttiğimiz gibi kuruluş felsefesine uygun hareket etmiştir ve etmeye de devam edecektir. Türk sporuna kazandırdığımız birbirinden yetenekli ve başarılı sporcuları yetiştirmek ve üretime katkı yapmak için yabancı sayısına kısıtlama getirilmesi dileğimizi yineliyoruz."